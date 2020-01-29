От коронавирусной инфекции умерло уже больше 130 человек, почти 6 тысяч заражены

По последним данным, от коронавирусной инфекции скончался 131 человек, инфицировано 5578 человек. За сутки число людей, у которых выявлен коронавирус 2019-nCoV, увеличилось примерно на тысячу, умерло 30 человек.

Большинство случаев выявления инфекции по-прежнему приходится на Китай, где и началась вспышка. В то же время больные уханьским вирусом выявлены в Таиланде, Японии, Сингапуре, Австралии, США и других странах.

Китайские власти считают, что пик заболеваемости и смертности начнется примерно через неделю, после чего вспышка пойдет на спад.