В свердловское МВД высадился студенческий десант

В музее ГУ МВД России по Свердловской области прошла серия экскурсий для учащихся вузов и колледжей Екатеринбурга. Мероприятия были приурочены ко Дню студента и к 76-й годовщине со дня полного освобождения от фашистской блокады Ленинграда. Об этом рассказал пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых.

По его данным, посетителями музейного комплекса Главного управления стали и студенты колледжа культуры и искусств. Группу парней и девушек познакомили с историей органов внутренних дел Среднего Урала, в том числе с фактами героизма личного состава, с первыми образцами форменного обмундирования гарнизона, работой кинологов, боевыми буднями на территории Северного Кавказа.

"Особо впечатлил ребят подвиг капитана МВД Николая Жолобова из Березовского. 15 июля 2001 года он возле общежития поселка Первомайский, спасая жизни людей, лег на гранату, которую привел в действие пьяный местный дебошир. Сейчас на том месте стоит памятник. За свой поступок Николай Жолобов был посмертно награжден Орденом Мужества. В настоящее время в системе МВД служит его сын Никита", - проинформировал полковник Горелых.

Экскурсия была интересна еще и тем, что проводили ее действующие сотрудники полиции. Так, о становлении на Урале ГАИ-ГИБДД рассказал лейтенант Анатолий Русинов. Студенты смогли увидеть технические средства, применявшиеся инспекторами ДПС в прошлом столетии, сфотографироваться с раритетным мотоциклом, на котором когда-то ездил лично начальник ГАИ Екатеринбурга.

А капитан полиции Леонид Сметанин продемонстрировал кустарное оружие, изъятое в разное время у представителей криминального мира, а также современные образцы табельных "стволов" полиции.

Кроме того, участники встречи вспомнили памятную дату ВОВ – 76-летие освобождения города на Неве от оккупантов.

"Одной из основных целей данной акции является профориентация молодежи. Студенты и учащиеся колледжей удивлялись, что, даже имея не профильное образование, которое, казалось бы, не подходит для поступления на службу в органы внутренних дел, они все равно могут стать сотрудниками полиции и продолжить обучение в вузе системы МВД. Для этого на встречу приглашаем офицеров, которые как раз окончили не профильное учебное заведение, но много лет работают в силовых структурах", - отметила начальник музея капитан Светлана Фетюкова.

А чтобы еще больше поднять настроение юным посетителям, культурный центр главка организовал мини-концерт. Леонид Сметанин и Анатолий Русинов в предверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне исполнили знаменитую песню "Бьется в тесной печурке огонь". Педагоги и учащиеся дружно подпевали.

Студенты тепло поблагодарили полицейских за возможность прикоснуться к истории ОВД родного края, а также за теплый прием и познавательную информацию.