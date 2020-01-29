Партия "Достойная жизнь" намерена участвовать в выборах в Госдуму

Лидер новой партии "Достойная жизнь" - бывший депутат Госдумы Роман Худяков сообщил, что его партия намерена участвовать в выборах в Госдуму.

Партия, которая 28 января представила свою программу, пока не зарегистрирована в Минюсте, но уже выступила с требованием распустить Госдуму.

В высший совет партии вошли летчик-испытатель Анатолий Кнышов, герой России подполковник Константин Тимерман и певец группы "Корни" Александр Бердников.

Нынешняя партийная система не полностью отображает взгляды граждан. Малые партии могут помочь решить эту проблему, а заодно косвенно поддержать "Единую Россию" на выборах в Госдуму, оттянув часть протестных голосов, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось ранее, еще одна партия может появиться в России в ближайшее время. Как и в случае с IT-партией от топ-менеджера World of Tanks, в роли основателей выступят бизнесмены. На этот раз – от мира косметики.

1 марта должен состояться учредительный съезд партии, которую возглавит основатель и владелец компании Faberlic Алексей Нечаев. Предполагается, что это партия право-либерального толка, ориентированная на городскую молодежь, название пока не разглашается.

Предприниматель Александр Даванков, бывший совладелец компании Faberlic, рассказал о создании новой правой партии. По его словам, документы для проведения съезда были поданы в декабре прошлого года. После регистрации партия рассчитывает принять участие в выборах разного уровня в более чем 20 регионах в Единый день голосования 13 сентября, а затем и в выборах Госдумы.

О создании партии знают в администрации президента (АП), заявляет источник, близкий к Кремлю. По его словам, проект обсуждался с прошлого года, а новая партия рассчитана на "городской образованный средний класс, на аудиторию 18-30 лет, которую в том числе можно перехватить у протестной улицы". В свою очередь, Александр Даванков считает, что у партии будет "свой избиратель": молодежь, которая сейчас не представлена в политике. Даванков, который намерен возглавить исполком новой партии — старший брат Владислава Даванкова, заместителя генерального директора АНО "Россия — Страна Возможностей" (организация курируется администрацией президента).