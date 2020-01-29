Названы регионы с самой доступной ипотекой

В России составлен список регионов с самой доступной ипотекой.

Это Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, говорится в исследовании "Росбанка".

Жители этих регионов могут себе позволить взять ипотечный кредит на вторичное жилье площадью от 101 кв. м до 144 кв. м.

Как сообщила вице-президент Всероссийского банка развития регионов Екатерина Орлова, ожидается дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ, что сделает ипотеку еще более доступной, пишут "Известия".

Ранее российский президент Владимир Путин заявил о необходимости продолжать работать над снижением ипотечной ставки в стране.

"Очень важно и дальше работать над снижением ставки по ипотеке, она к концу года снизилась на уровень средний меньше 9%, это, мне кажется, очень хорошие показатели, я бы попросил Минфин, Банк России и профильные ведомства самым внимательным образом за этим наблюдать", — сказал глава государства, сообщает RT.

Тем временем, Центробанк России планирует с 1 июля 2020 года ужесточить для банков процедуру выдачи ипотеки.

Речь идет о введении дифференцированных надбавок к коэффициентам риска по жилищным кредитам. Об этом говорится в докладе ЦБ, подготовленном для обсуждения участниками рынка.