Следственный комитет займется проверкой инцидента с избиением сотрудника "скорой" в Екатеринбурге

В Екатеринбурге СК России по Свердловской области инициирован вопрос о передаче в производство органов Следственного комитета материала проверки из органов полиции по сообщению о применении насилия в отношении сотрудника скорой помощи.

Как сообщили Накануне.RU в СКР региона, на днях сотрудника "скорой" избил местный житель. Сообщение об этом изначально поступило в полицию, которая преступила к проведению проверочных мероприятий.

По предварительным данным, медика избил мужчина, который сам вызвал врачей для своей супруги. По прибытию медицинских работников на место, злоумышленник накинулся на сотрудников скорой помощи.

Планируется провести комплекс необходимых проверочных мероприятий для дачи ситуации объективной правовой оценки.

Напомним, в Перми семья пациента, отказавшегося от оказания медицинской помощи, избила врачей "скорой помощи".

Вопиющий случай произошел в ночь с 11 на 12 января. Вызов врачам поступил на ул. Хабаровскую в связи с болями в груди у 66-летнего мужчины. "Скорую" вызвал сын пациента.

Когда бригада приехала, пациент отказался от осмотра и оказания медицинской помощи. Медики попросили расписаться в карте вызова об отказе от осмотра. На эту просьбу сын пациента отреагировал агрессивно: достал телефон, начал снимать бригаду, после чего напал с кулаками на второго фельдшера.

Первый фельдшер вступился за коллегу, но получил множество ударов по голове, в том числе табуретом. Жена пациента принялась душить его.

Второму фельдшеру удалось вырваться из квартиры. Он передал информацию о нападении старшему врачу станции, тот вызвал полицию. До их приезда, примерно минут 15, первый фельдшер находился на месте вызова, так как семья не выпускала его из квартиры. Когда приехали правоохранители, фельдшеры написали заявления в полицию. Первый фельдшер в настоящий момент находится на больничном.