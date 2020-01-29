10 Августа 2020
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кошелек, деньги (2018) | Фото: and-notes.livejournal.com

Предложено снизить размер прожиточного минимума в РФ

В министерстве труда предложили установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 тыс. 609 руб., следует из проекта приказа министерства.

Для трудоспособного населения предлагается установить прожиточный минимум в размере 11 тыс. 510 руб., для детей — 10 тыс. 383 руб., а для пенсионеров — 8 тыс. 788 руб.

Таким образом, величину прожиточного минимума по сравнению с третьим кварталом 2019 года предлагается уменьшить на душу населения на 3,7% (было 11 тыс. 012 руб.).

Как отметили в Минтруде, это связано со снижением средних потребительских цен на картофель и овощи, составляющие значительную часть продуктов в потребительской корзине, сообщает РБК.

Ранее президент России Владимир Путин призвал скорректировать потребительскую корзину.

Об этом глава государства сообщил во время поездки в Усмань Липецкой области, где встретился с представителями общественности.

Путин также отметил, что в законе отражен, что МРОТ не может быть меньше, чем прожиточный минимум и что это также предложено зафиксировать в Конституции.

Когда именно будет принято решение неизвестно. Путин отметил, что это требует большого объема работы и подчеркнул, что специалисты уже ведут работу.

Напомним, законодательная инициатива по расширению потребительской корзины была внесена в Госдуму. Об этом сообщил глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов во время последнего в 2019 г. заседания. Он заявлял, что закон может быть рассмотрен уже в весеннюю сессию.

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Предложено снизить размер прожиточного минимума в РФ

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Теги: прожиточный минимум, Минтруд



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Развитие сюжета:

Ранее 30.01.2020 00:11 Мск В Госдуме сообщили, как прожиточный минимум влияет на пенсии и МРОТ

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