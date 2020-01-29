40 процентов россиян "скрываются" от государства

Около 40% всего трудоспособного населения России стараются не иметь дел с государством.

Граждане работают за наличные и платят наличными, минуя кассы и не выплачивают налоги, сообщил профессор ВШЭ, научный руководитель фонда поддержки социальных исследований "Хамовники" Симон Кордонский.

По его данным, около 30 из 70 млн россиян полностью или частично не платят в госфонды. Эти люди за свою работу получают наличные, и "им нет никакого резона выплачивать взносы в Пенсионный фонд или в ОМС, в том числе и потому, что качество этих госуслуг всем известно", - отметил профессор, сообщает Lenta.ru.

Напомним, число россиян, которые не платят налоги с зарплат, составляет около 13 млн человек, или 18% трудоспособного населения. Это выяснили экономисты рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги".

Четверть зарплат россиян невидимы государству. Бюджетная система ежегодно недополучает около 3 трлн руб. доходов, или почти 3% ВВП, из-за теневой занятости. Из них - 0,9 трлн руб. средств от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 трлн руб. страховых взносов во внебюджетные фонды.

Ранее также сообщалось, что в России в 2018 году объем "серых" зарплат достиг 13 трлн руб. Данная сумма сопоставима с расходной частью федерального бюджета, которая на тот период составляла 16,8 трлн руб.