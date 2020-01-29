10 Августа 2020
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Общество В России
(2004) |

Стало известно, как будут выглядеть российские электронные паспорта

Новые российские электронные паспорта будут напоминать банковскую карту.

Как сообщила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова, предполагается, что в нем будет фотография, фамилия имя и отчество, дата рождения, место рождения. В чипе, расположенном на карточке, будет дублироваться эта информация.

Также он будет содержать в себе отпечатки пальцев, фото, данные СНИЛС.

Сроки замены паспортов не называются, пишут "Известия".

Ранее сообщалось, что почти 60% россиян не готовы оформлять электронные паспорта, поскольку считают такой вид документа ненадежным. Также граждане видят возможные риски в сбое системы обработки баз данных и опасаются утечки информации с цифровых носителей.

Работа по внедрению электронных паспортов ведется в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика". Цель - сделать так, чтобы к 2024 году жители России в полной мере могли использовать электронный паспорт. Сейчас обсуждаются основные параметры электронного паспорта.

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Стало известно, как будут выглядеть российские электронные паспорта

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Теги: электронные паспорта, документы



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