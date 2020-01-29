Генпрокуратура проверит работу с неблагополучными семьями

Генеральная прокуратура РФ поручила прокурорам Московской области и Хабаровского края проверить работу органов профилактики безнадзорности детей в неблагополучных семьях.

Это произошло после инцидента в московском аэропорту Шереметьево, где отец оставил двух своих детей.

Кроме проверки работы профильных органов Генпрокуратура также планирует установить, соблюдаются ли права детей на помощь государства, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось ранее, транспортные полицейские установили личность мужчины, который оставил двух мальчиков в аэропорту "Шереметьево" по прилету из Хабаровска.

Его задержали. Мужчина бросил детей 2011 и 2014 годов рождения. В настоящее время они находятся в одной из подмосковных больниц.