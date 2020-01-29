10 Августа 2020
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Общество За рубежом
Евровидение-2020 (2019) | Фото: Eurovision Song Contest

Представитель России выступит в первом полуфинале Евровидения-2020

Представитель России на Евровидении-2020 выступит в первом полуфинале музыкального конкурса.

Таковы данные жеребьевки участников, прошедшей в Роттердаме. Российскому конкурсанту досталось место в первой половине полуфинала. Порядковый номер объявят, когда будут известны все песни.

Евровидение-2020 пройдет 12-16 мая в Роттердаме, сообщает РИА "Новости".

Ранее организаторы "Евровидения-2020", которое станет юбилейным, 65-м по счету, представили логотип конкурса. Он представляет из себя круг, составленный из флагов стран-участниц (сейчас это 41 государство).

Флаги расположены в порядке, соответствующем тому, когда та или иная страна впервые принимала участия в конкурсе.

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Представитель России выступит в первом полуфинале Евровидения-2020

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Теги: Евровидение, Роттердам



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