Представитель России выступит в первом полуфинале Евровидения-2020

Представитель России на Евровидении-2020 выступит в первом полуфинале музыкального конкурса.

Таковы данные жеребьевки участников, прошедшей в Роттердаме. Российскому конкурсанту досталось место в первой половине полуфинала. Порядковый номер объявят, когда будут известны все песни.

Евровидение-2020 пройдет 12-16 мая в Роттердаме, сообщает РИА "Новости".

Ранее организаторы "Евровидения-2020", которое станет юбилейным, 65-м по счету, представили логотип конкурса. Он представляет из себя круг, составленный из флагов стран-участниц (сейчас это 41 государство).

Флаги расположены в порядке, соответствующем тому, когда та или иная страна впервые принимала участия в конкурсе.