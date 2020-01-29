Расчленитель Соколов признан вменяемым

Обвиняемый в убийстве аспирантки и своей возлюбленной историк Олег Соколов признан вменяемым.

Как сообщил адвокат Александр Почуев, защита подаст ходатайство о проведении повторной экспертизы. Адвокат отметил, что не может раскрывать подробности данной экспертизы, так как "это составляет тайну следствия". Состояние Соколова в настоящее время удовлетворительное, отметил адвокат.

По предварительным данным, суд над Соколовым может начаться весной, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, возможно, Соколов не сможет заработать на мемуарах о жизни с убитой им девушкой. Предложение не отдавать осужденным преступникам гонорары от продажи их воспоминаний направил в адрес Генпрокуратуры депутат Госдумы Иван Сухарев. Он считает, что осужденные, получившие популярность за счет общественного резонанса вокруг своих преступлений, не должны иметь возможности зарабатывать на этом.