Онищенко оценил эффективность "Арбидола" против смертельного коронавируса

Противовирусный препарат "Арбидол" не входит в список 30 медицинских препаратов, которые борются с коронавирусом 2019-nCoV, сообщил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

"Мои коллеги из КНР опубликовали перечень тех антиретровирусных препаратов, их 30, которые, по их мнению, дают эффект при применении для лечения этой инфекции. Среди них "Арбидола» нет", — сказал он.

По словам Онищенко, этот препарат почти не применяется и в российской практике как лечебный, и применяется при профилактике гриппа, сообщат ТАСС.

Ранее Онищенко заявил, что около 30 существующих препаратов способны вылечить новый коронавирус 2019-nCoV. "12 из них - те, которыми мы лечим ВИЧ-инфекцию, нашим ВИЧ-инфицированным детям раздаем для профилактики", - сказал бывший главный санитарный врач России.

Он отметил, что вакцина конкретно против коронавируса будет разработана уже после того, как эпидемия утихнет.

Ранее Онищенко предположил, что Китай недооценивает или скрывает угрозу распространения коронавируса.