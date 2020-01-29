Житель Камчатки сломал челюсть сыну в качестве наказания

На Камчатке завели уголовное дело против местного жителя, который сломал челюсть своему восьмилетнему сыну.

Инцидент случился в поселке Оссора на севере полуострова. Ребенок с побоями пришел в школу, откуда его госпитализировали. Врачи диагностировали мальчику перелом нижней челюсти со смещением.

Выяснилось, что ребенка покалечил его отец, который поднял сына и с силой бросил на пол за мелкое непослушание. При этом родители мальчика не стали обращаться к медикам, а давали ему обезболивающее, сообщает «Интерфакс».