В администрацию Тобольского района, предположительно, нагрянули сотрудники СК

В администрации Тобольского района, предположительно, идут следственные мероприятия в рамках уголовного дела о незаконном разрешении использовать земли "Абалакского природно-исторического комплекса" для хранения там песка, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, по версии следствия, подозреваемый весной 2018 года подписал два разрешения коммерческой организации использовать земли комплексного заказника регионального значения - "Абалакского природно-исторического комплекса" для того, чтобы хранить там добытый песок. Территория комплекса – особо охраняемая природная территория (ООПТ). После проведенной организацией работы нарушены технологии добычи и складирования песка. Кроме того, по ООПТ ездила техника, что категорически запрещено. В результате был уничтожен плодородный слой почвы площадью в 91 тыс. "квадратов". Сумма ущерба – 2,3 млрд руб. Расследование продолжается. В указанное время пост главы района занимал Юрий Батт. Сейчас и.о. главы района - Марат Бакив.

Сегодня в райадминистрации якобы работают сотрудники областного управления СК, проводя мероприятия по делу. В приемной главы муниципалитета Накануне.RU сообщили, что "не в курсе ситуации" и сразу же положили трубку. В областном управлении СК оперативно не высказались о случившемся, предложив обратиться с официальным запросом.