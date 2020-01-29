10 Августа 2020
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Политика Приволжский ФО Пермский край
выборы без выбора, муниципальный фильтр (2017) | Фото:http://million-kartin.ru

Бесперспективно: Эксперты заявили, что самовыдвиженцев на выборах губернатора Прикамья не будет

Эксперты оценили инициативу пермских общественников о внесении поправок в "Закон о выборах губернатора", передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, на прошлой неделе на сайте петиций Change.org появилось предложение позволить кандидатам на должность губернатора выдвигаться от избирательных объединений и в качестве самовыдвиженцев, а не только от политической партии. Также предлагают снизить муниципальный фильтр – количество необходимых подписей от муниципальных депутатов и глав территорий в поддержку кандидата с 6% до 5%. Для самовыдвиженцев общественники просят установить число собираемых подписей избирателей в поддержку кандидатов - 0,5% от числа избирателей Пермского края. Еще одно предложение - позволить общественным объединениям назначать наблюдателей.

Петицию планируют доставить в правительство и избирком края, депутатам заксобрания, в органы местного самоуправления.

Автором петиции является старший научный сотрудник Пермского УрО РАН Виталий Ковин. Он подтвердил это в беседе с корреспондентом Накануне.RU и отметил, что пока не отправлял обращения к субъектам законодательной инициативы.

"На выборах губернатора Пермского края самовыдвижения нет. Есть только выдвижения от политических партий. Мы создали петицию, разместили, собираем общественную поддержку. Как только появится новый врио губернатора - направим ему петицию. Все свои предложения планируем отправить в письменном виде", - сообщил он.

В краевом избиркоме отметили, что к ним подобных официальных предложений не поступало, давать какую-либо оценку инициативам в ведомстве отказались.

"Избирательные комиссии являются правоприменительным органом и наделены правом законодательной инициативы в первую очередь для обеспечения соответствия регионального законодательства федеральным нормам. Озвученные инициативы имеют политическую окраску и не только не вынесены на рассмотрение представительным органом, но и не оформлены в качестве поправок. Поэтому мы не вправе давать им какую-либо оценку", - прокомментировали в пресс-службе крайизбиркома.

Скептически к подобным переменам отнеслись и депутаты оппозиционных фракций заксобрания Пермского края. Депутат от ЛДПР Олег Постников отметил, что этот вопрос регулируется не только краевым законодательством, но и федеральным, а потому нет смысла что-то решать петициями на краевом уровне.

Коммунист Владимир Корсун заявил, что фракция КПРФ пыталась добиться принятия в Госдуме законопроекта об отмене муниципального фильтра. Однако он не был принят. Разработать подобный проект на уровне края парламентарий отказался, отметив, что инициатива бесперспективна.

"Если на президента идут - муниципальный фильтр не нужен, то почему здесь нужен? У нас федеральный закон, что губернаторы избираются, только собрав нужное количество депутатских подписей. Провести закон через заксобрание... это бесперспективно, зная, что у нас все от края - депутаты "Единой России", - отметил Владимир Корсун.

Напомним, ранее сообщалось, что получить должность губернатора Пермского края могут выходцы из группы Сергея Собянина, работающие в Свердловской области, - Алексей Орлов или Олег Чемезов. Оба для Пермского края являются "варягами". Впрочем, в качестве претендентов также называют и пермских политиков - спикера заксобрания Валерия Сухих, депутата Госдумы от региона Игоря Сапко и бывшего ГФИ по Пермскому краю Игоря Цветкова.

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Бесперспективно: Эксперты заявили, что самовыдвиженцев на выборах губернатора Прикамья не будет

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Теги: муниципальный фильтр, самовыдвижение, выборы губернатора



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