Виталий Мутко назначен руководителем госкомпании "Дом.РФ"

Экс-министр спорта РФ и бывший вице-премьер по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко стал руководителем государственной компании "Дом.РФ", пишет "Коммерсантъ".

Сообщается, что Мутко доверят заниматься вопросами развития ипотечного кредитования, решением проблем городской среды и вопросами строительства жилых домов для обманутых дольщиков.

Ранее Мутко уже был знаком с этой работой в качестве вице-премьера - он курировал проект "Доступное жилье".