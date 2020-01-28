10 Августа 2020
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Политика В России
ПМЭФ-2019, Виталий Мутко (2019) | Фото: Накануне.RU

Виталий Мутко назначен руководителем госкомпании "Дом.РФ"

Экс-министр спорта РФ и бывший вице-премьер по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко стал руководителем государственной компании "Дом.РФ", пишет "Коммерсантъ".

Сообщается, что Мутко доверят заниматься вопросами развития ипотечного кредитования, решением проблем городской среды и вопросами строительства жилых домов для обманутых дольщиков.

Ранее Мутко уже был знаком с этой работой в качестве вице-премьера - он курировал проект "Доступное жилье".

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Виталий Мутко назначен руководителем госкомпании "Дом.РФ"

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Теги: Виталий Мутко, Дом.РФ, госкомпания, назначение



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