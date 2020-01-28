Виталий Мутко назначен руководителем госкомпании "Дом.РФ"
Экс-министр спорта РФ и бывший вице-премьер по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко стал руководителем государственной компании "Дом.РФ", пишет "Коммерсантъ".
Сообщается, что Мутко доверят заниматься вопросами развития ипотечного кредитования, решением проблем городской среды и вопросами строительства жилых домов для обманутых дольщиков.
Ранее Мутко уже был знаком с этой работой в качестве вице-премьера - он курировал проект "Доступное жилье".