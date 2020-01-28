10 Августа 2020
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Политика В России За рубежом
Петр Толстой (2017) | Фото: Накануне.RU

Зампред Госдумы Петр Толстой стал вице-спикером ассамблеи Совета Европы

Заместитель председателя Государственной думы РФ Петр Толстой избран вице-спикером ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), пишет ТАСС.

Голосование делегатов было неоднозначным - всего в нем приняли участие 252 человека из 321. Три человека испортили свою бюллетени, засчитали только 249 голосов. Из них за кандидатуру Толстого проголосовали 132 человека, против высказались 117.

Ранее в ПАСЕ поддержали кандидатуру Толстого в первом туре выборов, но тогда голосов не хватило, так как регламент ассамблеи допускает победу в первом туре лишь при подаче более половины голосов за кандидата.

У главы ПАСЕ 20 заместителей, их избирают в начале каждого года на зимней сессии ассамблеи.

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Зампред Госдумы Петр Толстой стал вице-спикером ассамблеи Совета Европы

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Теги: Петр Толстой, ПАСЕ, ассамблея, Совет Европы, вице-спикер, Госдума



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