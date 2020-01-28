В Ростовской области в собственном доме жестоко убит депутат Заксобрания и его супруга

В городе Зернограде Ростовской области в собственном доме нашли убитым депутата Законодательного собрания региона Андрея Алабушева и его жены.

Как пишет Mash, трупы обнаружил водитель депутата - у мужчины и женщины многочисленные рубленные раны. Известно, что нападавший бил супругов по голове.

Сообщается, что водитель приехал к дому Алабушева после обеспокоенности, что депутат не появился на одном из мероприятий в аграрном центре "Донской". Ворота оказались закрыты, входная дверь в дом тоже - пришлось вскрывать.

Водитель отметил, что никаких угроз Алабушеву ни от кого не поступало. На месте работают сотрудники СК и полиции региона.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.