09 Августа 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале начальника пожарной части признали виновным в получении взятки и мошенничестве

В Челябинской области начальника 66-ой пожарно-спасательной части признали виновным в получении взятки и мошенничестве.

В декабре 2018 года мужчина получил 27 тыс. руб. от водителя части - взамен начальник не стал увольнять мужчину, у которого по факту не было водительских прав, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по региону.

18 декабря начальник был задержан прямо в собственном кабинете сотрудниками полиции. Помимо этого выяснилось, что начальник части получил 18 тыс. руб. от двух сотрудников, которым "помог" получить премию. Ранее эти сотрудники совершили дисциплинарные проступки, однако премии их никто не лишал - и начальник части знал об этом, просто решив нажиться.

Ему дали 4,5 года условно и штраф в 120 тыс. руб.

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На Южном Урале начальника пожарной части признали виновным в получении взятки и мошенничестве

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Теги: МЧС, пожарная часть, взятка, мошенничество, суд, СК



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