"Красиво, но я не верю". В Челябинске жителям представили обновленный генплан города

В администрации Советского района представили генеральный план развития Челябинска до 2039 года. В обновленном проекте, по словам представителя городской мэрии, учли все замечания с публичных слушаний, передает корреспондент Накануне.RU.

Генплан представила начальник управления перспективного развития комитета градостроительства и архитектуры Челябинска Ольга Никитина. По ее словам, основными мероприятиями нового генплана города станут развитие городской среды и пространств, социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. В частности, это сохранение исторического и культурного кода города, формирование экологического каркаса, создание дополнительных общественных пространств. Город должен стать привлекательным для бизнеса и среднего предпринимательства, чтобы здесь хотелось жить и работать.

Увеличивать границы города чиновники не планируют. В этом, по словам Никитиной, нет необходимости. Челябинск должен быть компактным городом, а его потенциал уже более 2 тыс. га. Это производственные территории, неосвоенные участки, а также фонд аварийного жилья, который уже есть или появится в ближайшие 20 лет.

Еще один из пунктов генплана предполагает формирование экологического каркаса на базе природных объектов – Шершневского водохранилища, городского и Каштакского бора, а также двух озер.

"Челябинск когда-то назывался самым зелёным городом заводов. У нас был создан природный каркас озеленения. Были озелененные улицы, большое количество парков. Нами предлагается посмотреть на связку между двумя борами и на реку Миасс, как на единый комплекс скверов и парков. Уйти от мысли, что набережная реки Миасс — это центр административной жизни, в части застройки и организации там деловой зоны. В генеральном плане набережная реки Миасс в границах города указана как рекреационная зона скверов и парков. Прибрежные зоны двух озер и Шершневского водохранилища указаны как прибрежные набережные. Эта концепция должна прекратить застройку наших природных объектов", - подчеркнула она.

Говоря о транспортном каркасе города, Ольга Никитина отметила проблемы с общественным транспортом и с регулированием дорожного движения. Генпланом предусмотрено развитие трамвайной сети, в первую очередь это реконструкция существующей инфраструктуры и ремонт дорожного покрытия, а только потом покупка новых трамваев.

"Прежде всего нам надо создать адекватное место, где они катаются, прежде чем их закупать", - отметила представитель комитета градостроительства и архитектуры.

Проектом утверждена схема по переработке ТКО. Так, указано, что полигон ТБО в Полетаево является временной площадкой по вывозу отходов, основной – полигон в Чишме. При этом накануне представитель минэкологии подтвердила, что в ближайшие два года новый полигон для Челябинска не заработает. В перспективе он, конечно, появится, но где конкретно неизвестно, может быть в Чишме, может быть в Красноармейском районе.

Отдельно остановились на развитии Советского района. В частности, жителей успокоили, что их поселки не пойдут под застройку многоквартирными домами, как это предполагалось в действующем генплане, и сноса индивидуальных жилых домов не планируется. Не будет застройки и на территории СНТ, для них установлена зона садовых товариществ. Развитие социальной инфраструктуры на ближайшие 20 лет в районе предполагает строительство восьми школ и 22 детских садов.

Как отметила Ольга Никитина, к ним поступало много обращений по вопросу развития территории бывшего танкового училища. По генплану, эта территория должна стать общественно-деловой зоной. Здесь планируется создавать небольшие кварталы, чтобы этот участок перестал быть складской зоной. В будущем собственников участков соберут на рабочую группу, чтобы вместе с ними определить концепцию развития.

Ответила Никитина и на вопрос, как будет реализовываться генплан – с помощью нацпроектов и отраслевых программ. Она заверила, что каждое отраслевое управление должно вести эти программы по генплану, статистику их реализации и исполнения.

После презентации жители могли задать свои вопросы. Челябинцев интересовало развитие транспортной сети, строительство спортивных объектов, содержание и реконструкция памятников и объектов культурного наследия, и даже будущее конкретных гаражных кооперативов.

"То, что вы нам рассказали, красиво, но я не верю", - резюмировала жительница города.