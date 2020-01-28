09 Августа 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Евгений Куйвашев, Александр Высокинский (2019) | Фото: Накануне.RU

"Канатка будет проходить над зеленой зоной": Александр Высокинский заявил об опасностях амбициозного проекта

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что для создания канатной дороги зеленую зону трогать не будут. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он сообщил на первом заседании Экологического совета, прошедшего 28 января в администрации города.
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"Мы вчера смотрели первый вариант разработки канатки, и там есть территории, где мы должны сделать дорогу и вырубать лес, но мы заменяем это на опоры, и канатка будет проходить над зеленой зоной, мы ее сохраняем", - сообщил глава города.

Александр Высокинский затронул также вопросы работы электроавтобусов, которые не оставляют умы горожан. По их поводу глава города заверил, что данное решение не является целесообразным, поскольку в случае чрезвычайной ситуации, городскому транспорту будет необходимо эвакуировать сотни тысяч людей. Он отмечает, что экология города важна, но власти Екатеринбурга не готовы рисковать жизнями горожан из-за автобусов, заряд которых хватает всего на 20 км.

Напомним, что Экологический совет при главе Екатеринбурга был создан в начале 2020 года. Он будет действовать как постоянный совещательный орган, рассматривающий вопросы и готовящий градоначальнику предложения по реализации единой экологической политики, вхождению в федеральные проекты и по созданию экологически комфортной городской среды.

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"Канатка будет проходить над зеленой зоной": Александр Высокинский заявил об опасностях амбициозного проекта

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Теги: Александр Высокинский, канатные дороги, Экологический совет, администрация



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