Китайский эксперт: пик эпидемии коронавируса будет достигнут через 7- 10 дней

Эпидемия коронавируса нового типа, вызывающего смертельно опасную пневмонию, продолжает расширяться. Количество заболевших исчисляется тысячами, жертвами вируса стали свыше сотни человек. И китайские эксперты заявляют, что пик заболеваемости ещё не достигнут.

Эксперт по респираторным заболеваниям, глава государственного экспертного совета по охране здоровья Чжун Наньшань в беседе с китайским изданием "Цзинцзи жибао" предполагает, что пик заболеваемости будет достигнут через 7-10 дней и лишь после этого масштабы эпидемии перестанут расширяться.

Инкубационный период в 10-14 дней прошёл, поэтому опасности взрывного роста заболевания по окончании каникул не предвидится. Кроме того, за счёт внедрения новых технологий смертность от болезни будет снижена (пока умерших больше, чем выздоровевших).

Вместе с тем эксперт призвал сограждан и особенно жителей Уханя воздержаться от поездок в праздничные дни, чтобы обеспечить эффективность карантинных мероприятий.

В России случаев заболевания коронавирусом пока не отмечено, однако принимаются превентивные меры, туроператоры прекращают продавать туры в Китай, а мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что взял под личный контроль профилактику заболевания в столице.