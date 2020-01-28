Россети могут начать работать в Зауралье, а Газпром может купить курганскую ТЭЦ-1

Сразу две новости последних дней могут ещё раз уронить и так изрядно подешевевшие акции "Компании СТС" - уральских энергетиков Артема Бикова и Алексея Боброва, которые могут остаться без части своих активов на территории Курганской области.

Несколько дней назад президент России Владимир Путин встретился с генеральным директором ПАО "Россети" Павлом Ливинским, который отчитался главе государства о планах компании по освоению новых территорий. Стоит отметить, что выручка общества за 2019 год составила 125 млрд руб. В прошлом году компания заключила 322 тыс. договоров техприсоединения.

"Суммарная нагрузка, которую присоединили - население, бизнес, промышленность, сфера услуг, сельское хозяйство - это 14,5 гигаватта мощности, огромная нагрузка", - отметил Ливинский.

Он добавил, что по сводной инвестиционной программе на 2020 год запланировано около 290 млрд руб., здесь учитываются все необходимые потребности в развитии на территории регионов присутствия. Как стало известно Накануне.RU из собственных источников, близких к Кремлю, компания Россети рассматривает возможность зайти на территорию Курганской области.

Если это случится, в регионе может наконец-то решиться вопрос с очередным снижением высоких энерготарифов для бюджета и бизнеса. Эта работа уже начата региональным Правительством ввиду того что тарифы были главным препятствием для инвесторов, которые планировали развивать свой бизнес в Курганской области.

Вторая немаловажная новость для региона - известие о том, что компания Газпром заинтересована в том чтобы забрать курганскую ТЭЦ-1. Теплоэлектроцентраль сегодня является структурным подразделением ПАО "Курганская генерирующая компания", аффилированной со структурами энергоолигархов из Екатеринбурга Бикова и Боброва.

Сегодня ТЭЦ-1 - это единственная в регионе электростанция федерального уровня, построенная государством. Под контроль энергоолигархов она попала в 2006 году в ходе реформирования компании "Курганэнерго". Проще говоря - практически бесплатно. Если Газпром заберёт ТЭЦ-1, устранив никому ненужного посредника, который наживается на том, что накидывает свои интересы на стоимость газа и тепла, жители региона смогут рассчитывать на обоснованные тарифы для населения за свет и тепло.