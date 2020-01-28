Фридман готов поднять зарплаты водителям, но "через пару месяцев, когда будет понятна экономика в регионе"

В Екатеринбурге подстанции "Скорой помощи" начали переходить под пермское ООО "Феникс-Логистика" Евгения Фридмана, водители, несогласные с условиями труда, решили массово уволиться. Сегодня же состоялась встреча работников с представителями профсоюзов и левых организаций. Бизнесмен в свою очередь считает, что протестовать против условий труда могут только люди, у которых есть работа, а все водители и так с 1 февраля безработные из-за смены учредителя в компании-перевозчике.

Фридман готов подписать с водителями договоры с теми же условиями, которые у них уже были, но водители с этим не согласны.

"Мы не можем взять и поднять зарплату водителям, иначе у нас не будет средств платить лизинг или за бензин, ремонтировать машины, - говорит Фридман в беседе с корреспондентом Накануне.RU. - Чудес-то ведь не бывает. В пятницу я был в Екатеринбурге и участвовал в одной из встреч, на подстанции мне задали вопрос, можно ли повысить зарплату, и я сам лично им сказал "можно", но через месяц-полтора или два, когда пройдет определенный период, мы поймем экономику в этом регионе, узнаем стиль вождения водителей - кто-то будет "колотить" машину, а кто-то не будет. Мы посмотрим на экономику - если появится возможность, мы обязательно поднимем".

Фридман утверждает, что водителям не ставили ультиматумов и не вынуждали увольняться. Предприниматель говорит, что они обладают большим ресурсом собственных водителей в других регионах, потому не боится массового увольнения.

"Хотелось бы, чтобы люди, которые работали на "скорой", максимально сохранились, но насильно мил не будешь, поэтому кто-то принял такую позицию шантажом и дезинформацией работать - пусть. Машины, которые там ездят, давно на аутсорсинге - с 2014 года. Просто меняется подрядчик сейчас. Водители, которые сейчас говорят "мы водители "скорой помощи" - давно не водители "скорой", они водители ООО "Эффективные системы здравоохранения", они к "скорой помощи" не имеют никакого отношения", - сказал владелец аутсорсинговой компании Евгений Фридман.

Также он вновь отверг все обвинения водителей в том, что им остались должны по зарплатам еще два года назад подчиненные ему структуры, Фридман сказал, что если бы были долги, то люди должны были отправиться в суд, но этого не было.

Напомним, что бизнесмен из Перми будет предоставлять "скорые" для пяти подстанций трех городов Свердловской области (Екатеринбурга, Первоуральска и Каменска-Уральского), водители "бастуют" из-за низких зарплат и обещают уволиться, их не устраивают трудовые договоры, но и переходить на ИП они не хотят, так как лишаются тем самым ряда социальных льгот. Да и сам переход на сотрудничество с самозанятыми со стороны Фридмана может вызвать законные вопросы у налоговиков, что остановит работу "скорых".