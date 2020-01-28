09 Августа 2020
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В Минобороны предложили сделать победу в Великой Отечественной войне основой национального самосознания

Победа СССР над фашистской Германией должна стать основой национального самосознания россиян, заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

"Победа стала той скрепой, которая, несмотря на границы и образование новых государств на территории бывшего СССР, объединяет народ православный общим духом, общими ценностями", - сказал Картаполов на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации.

По словам генерала, в ряде государств "поднимает голову" неонацизм, а принятие или неприятие Великой Победы стали разделительным рубежом "между светом и тьмой, между добром и злом", передает "Интерфакс".

Ранее президент Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге повторил пункт из своего послания Федеральному собранию о создании центра архивных материалов, посвященных Великой Отечественной и Второй мировой войне. По мнению президента, таким образом можно будет "заткнуть рот" всем тем, кто пытается исказить и принизить роль советских граждан в победе над фашизмом.

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В Минобороны предложили сделать победу в Великой Отечественной войне основой национального самосознания

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Теги: великая отечественная война, минобороны



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