09 Августа 2020
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Общество В России Москва Московская область
Алла Пугачева Максим Галкин (2019) | Фото:пресс-служба фильма &quot;Пилигрим&quot;

Максим Галкин пригрозил Москве фекальным потопом, если будут застроены окрестности его поместья

Юморист Максим Галкин заявил, что в окрестностях деревень Липки и Синьково, которые соседствуют с его подмосковным поместьем в деревне Грязь, все-таки будет возведен жилой массив.

Ранее в министерстве жилищной политики Московской области пояснили, что на территории Московской области вблизи деревни Грязь строительство каких-либо объектов не согласовывалось и не разрешалось. В ведомстве, правда, подчеркнули, что деревня окружена участками, которые не входят в состав Московской области.

"Ссобираются застроить заливные луга, которые расположены между нашими деревнями. Это пойменные луга верховья Москвы-реки. Вот район питает рублёвский водозабор. Это 60% водопроводной воды Москвы. Как только эти замечательны три с половиной миллиона квадратных метров жилья, этот стотысячный город начнёт сбрасывать сточные воды, как бы он их не очищал, он в какой-то момент попадёт в аварийную ситуацию. И всё г**** (фекалии — прим. ред.) прекрасно польётся в Москву-реку, и это всё попадёт в водопровод Москвы. Нигде в мире верховья крупнейших рек, впадающих в лучшие города мира, никогда в жизни не застраиваются. Это — самоубийство, которым сейчас хочет заняться Москва", - заявил Галкин в интервью радио "Говорит Москва".

Максим Галкин посоветовал властям использовать территории заливных полей для экологического туризма. Он отметил, что во многих государствах существует институт национальных ландшафтов и страны пополняют за счёт этого бюджет. Телеведущий призвал не "лить бетон на природу" и сохранить её для будущих поколений.

"Нет никаких злодеев. Есть собственники, которые хотят извлекать, и это нормально, бабки из своей собственности. Они хотят зарабатывать. У меня не может быть претензий к людям, которые хотят зарабатывать, но у меня будет претензия к государству, которое даёт зарабатывать в ущерб экологии, исторической памяти и нашего наследия. У меня претензии не к мифическим злодеям, а к недостаткам системы, которую надо латать, если мы хотим сохранить облик родины. Потому что визуальный облик родины, её исторический и природный, национальный ландшафты — это то, благодаря чему мы вообще этот облик можем донести своим потомкам. А если мы всё тупо застроим, этого облика не будет, и мы будем на картинках объяснять, какая у нас был замечательная матушка Россия", - добавил юморист.

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Максим Галкин пригрозил Москве фекальным потопом, если будут застроены окрестности его поместья

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Теги: максим галкин, подмосковье, застройка, пойменные леса, экология



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