09 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область Сибирский ФО Уральский ФО
самолет, крыло (2019) | Фото: Накануне.RU

Самолет из Новосибирска в Екатеринбург вернулся обратно из-за сработавшей сигнализации

В новосибирском аэропорту Толмачево совершил вынужденную посадку пассажирский самолет. Свои проверки начали транспортная прокуратура и Следственный комитет.
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Как сообщили Накануне.RU в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, речь идет о воздушном судне "Эмбраэр 170" авиакомпании "Сибирь": сегодня при выполнении рейса "Новосибирск - Екатеринбург" сработал датчик технической неисправности. Было принято решение о возврате в аэропорт вылета.

На борту находилось двое членов экипажа и 77 пассажиров. После выработки топлива самолет благополучно приземлился в аэропорту Толмачево.

В результате произошедшего никто не пострадал. Сейчас Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Как сообщили Накануне.RU в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте, сразу после взлета у самолета сработала сигнализация о неуборке закрылков. Транспортные следователи выехали на место для установления всех обстоятельств.

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Самолет из Новосибирска в Екатеринбург вернулся обратно из-за сработавшей сигнализации

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Теги: самолет, посадка, аэропорт, Новосибирск, Екатеринбург



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