Власти Пермского края выплатили компенсации пострадавшим в хостеле "Карамель"

Власти Пермского края выплатили компенсации пострадавшим и семьям погибших при прорыве трубы в отеле "Карамель", сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Семьи погибших получили материальную помощь в размере 500 тыс. руб. за человека, пострадавшие - от 200 до 300 тыс. руб. в зависимости от полученных травм. В общей сложности, из резервного фонда краевого правительства было направлено 3,4 млн руб.

Напомним, в ночь на 20 января в подвале жилого дома произошло затопление горячей водой. Погибли пять человек, в том числе ребенок. Известно, что они пытались спастись, однако не смогли сделать это. Три человека госпитализированы, еще трое, в том числе два спасателя, от госпитализации отказались.

В рамках расследования гибели постояльцев выяснилось, что одно из подразделений краевого управления МЧС еще в феврале 2019 г. нашло нарушения, которые должны были стать основанием для закрытия хостела. Никаких мер для закрытия "Карамели" предпринято не было. По факту халатности, повлекшей смерть двух и более лиц, допущенной сотрудниками краевого управления МЧС, возбуждено уголовное дело. Сотрудник Госпожнадзора Разиф Исмакаев отправлен под подписку о невыезде.