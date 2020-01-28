09 Августа 2020
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Происшествия Пермский край
(2005) | Фото: foto.gazetazp.ru

Сотрудницу магазина из Соликамска, которую облили бензином и подожгли, готовят к эвакуации в Пермь

Пострадавшую сотрудницу магазина из Соликамска, которую облил бензином и поджег знакомый, готовят к эвакуации в Пермь, передает корреспондент Накануне.RU.
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Напомним, по версии следствия, вечером 27 января предполагаемый поджигатель пришел в магазин, где работала его знакомая. Во время разговора он облил потерпевшую бензином, поджег и скрылся из магазина. Коллега пострадавшей потушила пламя и вызвала "скорую помощь". Жертву нападения госпитализировали в краевую больницу имени Вагнера в Березниках в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело. 41-летний подозреваемый задержан сотрудниками уголовного розыска. Вскоре ему предъявят обвинение и, возможно, арестуют.

"Врачи оценивают состояние женщины как тяжелое, сейчас она находится в отделении реанимации. Пострадавшую готовят к эвакуации в ожоговый центр Перми", - написала в своем Instagram министр здравоохранения Прикаья Оксана Мелехова.

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Сотрудницу магазина из Соликамска, которую облили бензином и подожгли, готовят к эвакуации в Пермь

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Теги: бензин, магазин, нападение



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Развитие сюжета:

Ранее 27.07.2020 20:35 Мск В Прикамье злоумышленник получил срок за поджог сотрудницы магазина
Ранее 30.01.2020 12:03 Мск В Соликамске арестован обвиняемый в поджоге сотрудницы магазина
Ранее 29.01.2020 14:50 Мск Жертва поджога из Соликамска остается в тяжелом состоянии, - минздрав

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Ранее 28.01.2020 13:55 Мск В Соликамске работника магазина облили бензином и подожгли

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