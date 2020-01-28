09 Августа 2020
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Происшествия Приволжский ФО В России
убийство снег кровь пистолет оружие (2010) | Фото:rus.ruvr.ru

В Самарской области депутата и ее подругу подозревают в найме киллера для убийства мужа

В Самарской области СКР возбудил уголовное дело в отношении 44-летней женщины, депутата думы городского округа Чапаевск. Вместе с ее 40-летней знакомой даму подозревают в "организации приготовления к убийство, по найму, группой лицо по предварительному сговору" (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Следователи считают, что подозреваемая с целью завладения совместно нажитым движимым и недвижимым имуществом, а также денежными средствами, принадлежащими мужу, решила вместе со своей знакомой организовать его убийство. "20 января 2020 года подозреваемые, находясь в помещении кафе, обратились к мужчине по имени "Дмитрий" с предложением о совершении им убийства за денежное вознаграждение в сумме 400 тысяч рублей, на что мужчина ответил согласием. Женщины передали предполагаемому исполнителю убийства необходимую информацию о месте проживания и пребывания потерпевшего, его месте работы, используемом им автотранспорте", - говорится в сообщении СУ СКР по Самарской области.

27 января женщины передали "киллеру" 200 тысяч "задатка", после чего их задержали сотрудники ФСБ. Женщины отказались от дачи показаний, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

 

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В Самарской области депутата и ее подругу подозревают в найме киллера для убийства мужа

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Теги: убийство, киллер, задержание, приготовление к убийству



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