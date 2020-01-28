"Кто вы такие, я вас не знаю". Любимова не поддержала фильм о "Машине времени"

Министр культуры Ольга Любимова на предыдущей должности отказала в поддержке фильма, посвящённого пятидесятилетию музыкальной группы "Машина времени". Ленту планировалось сделать из 10-15 новелл, каждую из которых снимал бы каждый режиссёр по мотивам той или иной песни группы.

Как сообщает Infox, "не против" этой идеи был и Владимир Мединский, занимавший в то время пост министра культуры. Однако идея ленты закончилась на Любимовой, заявившей: "мы врагов не поддерживаем".

В то время Ольга Любимова была главой департамента кинематографии.

Напомним, летом этого года было отменено выступление "Машины времени" на концерте на Красной площади.