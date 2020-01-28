Это долгая и кропотливая работы - и мы к ней готовы: В Екатеринбурге сформирован первый экологический совет при главе города

Екатеринбург стал пилотным городом в основе которого встает проект по выстраиванию современной эффективной живой экосистемы, главной задачей которой будет управление городским хозяйством. Об этом было заявлено на первом заседании Экологического совета при главе Екатеринбурга. Как передает корреспондент Накануне.RU, уникальность совета подтверждается тем, что для решения муниципальных вопросов будут привлечены не городские или региональные эксперты, а эксперты федерального и международных органа.

Как заявила председатель Экологического совета Ольга Старцева, главной задачей совета является контролирование и консультационное содействие при проведении городской экологической политики с помощью компетентных, ответственных и главное, не ставящих на первое место интересы политики, профессионалов.

"Одна из наших любимых фраз, что город - это люди и я абсолютно согласна с этим утверждением", - говорит Ольга Старцева. "Мы очень долго и тщательно вели переговоры с уважаемыми экспертами. В итоге у нас получился уникальный совет из 18 человек, девять из которых имеют ученую степень. Шесть из них доктора наук, три кандидата наук и два академика в разных областях. Среди нас есть заместитель председателя экспертного совета Министерства природных ресурсов РФ, эксперты других федеральных министерств, как, например, министерство здравоохранения и промышленного комплекса, эксперты Федеральной службы по надзору в сфере природопользование, совет Академии наук по глобальным экологическим проблемам и другие".

По словам председателя, необходимость создания совета продиктована государственной политикой и его работа будет направлена на выработку общих подходов для реализации единой городской экологической политики и создание современной комфортной среды на территории города. По заверениям Ольги Старцевой, на это могут уйти десятки лет, однако результат будет того стоить.

"У Екатеринбурга замечательно зеленый пояс вокруг, но, к сожалению, и пояс и каркас были нарушены многочисленными вырубками и точечной застройкой. И поэтому мы будем заниматься вопросами качественного управления зелёный средой города. Екатеринбург в перспективе покажет, как промышленный город может трансформироваться и стать экологически безопасным и пригодным для жизни городом с живой экосистемой. Экспертный совет сформировал глава города и мы берем на себя ответственность проанализировать сложную экологическую ситуацию. Это долгая и кропотливая работы - и мы к ней готовы", - заверила Ольга Старцева.



Как заверила заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Куземка, "лучший пиар - это реальные дела". По ее словам, чиновник не может быть профессионалом во всех сферах и именно поэтому городу настолько необходим совет, в составе которого каждый будет выполнять то, в чем лучше всего разбирается.

"Екатеринбург никогда не строился для людей, он строился для задач, для предприятий. Но сейчас, здесь живут семьи, дети. Наша задача сделать из промышленного города город для людей." - поясняет Екатерина Куземка

Глава города Александр Высокинский призвал участников совета быть готовыми к постоянному поиску компромиссов, заверив, что впереди ждет очень непростой путь формирования общей системы договорённостей.

"Я придерживаюсь позиции, что мой город остается промышленным, экономически- и бизнес-активным. Мы будем строить, будем развиваться и будем какие-то аспекты предлагать. К примеру, поступило предложение вынести все промышленные предприятия за территорию города, а сам город застроить жильем. Я говорю, что 2 млн человек утром встают и едут на работу. Вы себе объем выброса представляете? Выброс промышленных предприятий - это одно, а как же выброс десятков тысяч автомобилей, которые стоят в пробках? И нам вместе с вами нужно будет эту логику формировать, а потом доносить до горожан", - пояснил глава Екатеринбурга.

Также, глава города заверил, что вопросы с лесами, давно напоминающими свалки, уже решаются. Главной проблемой является то, что все городские леса являются федеральной землей, потому город на законных основаниях просто не имеет права выделять на собственность государства личные средства из бюджета. Однако уже вовсю ведутся переговоры с собственниками земли, чтобы решить данную проблему. На данный момент совет уже готов предложить городу проект регламента содержания лесных земель.