В Госдуме предложили выдавать иностранцам электронные визы

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий переход на электронные визы для всех иностранцев. Сейчас по таким визам можно въехать на пунктах пропуска, расположенных на территории свободного порта Владивосток и Особой экономической зоны в Калининградской области.

Авторы законопроекта, среди которых председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, считают, что такая мера позволит значительно увеличить туристический поток в Россию.

В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что оформлять электронные визы предполагается через единый центр в Москве, путешественник должен будет подать документы в электронном виде на специальном сайте.

Стоит отметить, что в правительстве инициативу не поддержали (и отметили, что это уже вторая редакция законопроекта, которая не устраивает кабинет министров). В правительстве боятся, что упрощение визового режима для иностранцев из стран "со сложной общественно-политической обстановкой и повышенными террористическими рисками будет создавать дополнительные угрозы для национальной безопасности Российской Федерации". Также документ раскритиковали за отказ от консульских сборов, что может привести "к выпадению существенной доли доходов федерального бюджета".