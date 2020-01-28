09 Августа 2020
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Общество В России Москва
аэропорт паспортный контроль (2008) | Фото: Накануне.ru

В Госдуме предложили выдавать иностранцам электронные визы

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий переход на электронные визы для всех иностранцев. Сейчас по таким визам можно въехать на пунктах пропуска, расположенных на территории свободного порта Владивосток и Особой экономической зоны в Калининградской области.

Авторы законопроекта, среди которых председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, считают, что такая мера позволит значительно увеличить туристический поток в Россию.

В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что оформлять электронные визы предполагается через единый центр в Москве, путешественник должен будет подать документы в электронном виде на специальном сайте.

Стоит отметить, что в правительстве инициативу не поддержали (и отметили, что это уже вторая редакция законопроекта, которая не устраивает кабинет министров). В правительстве боятся, что упрощение визового режима для иностранцев из стран "со сложной общественно-политической обстановкой и повышенными террористическими рисками будет создавать дополнительные угрозы для национальной безопасности Российской Федерации". Также документ раскритиковали за отказ от консульских сборов, что может привести "к выпадению существенной доли доходов федерального бюджета".

 

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В Госдуме предложили выдавать иностранцам электронные визы

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Теги: электронная виза, иностранцы, законопроект



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