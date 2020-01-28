Макаров надавил на юридическое управление ЗакСа для продвижения любовницы Шик на пост детского омбудсмена

Спикер ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров в преддверии выборов детского омбудсмена города надавил на юридическое управление парламента, чтобы продвинуть на высокую должность свою любовницу Юлию Шик и оттеснить других претендентов. Например, специалисты внезапно не нашли у кандидата на пост Анны Митяниной нужных компетенций, но к той же Шик у них никаких претензий нет.

Темная лошадка ЗакСа

В январе 2020 года истекает срок полномочий детского омбудсмена Санкт-Петербурга Светланы Агапитовой. В связи с этим возникла проблема перевыборов, так как нужно найти хорошую замену. И не просто человека, заинтересованного в помощи детям, а еще и высококвалифицированного юриста, специалиста по социальной сфере, способного выполнять возложенные обязанности.

Политики Петербурга выставили несколько достойных кандидатур: заслуженного воспитателя и ветерана труда Ирину Аристову, благотворителя и специалиста по педагогике Екатерину Лебедеву, а также профессионального юриста и вице-губернатора СПБ по социальной и демографической политике Анну Митянину. Но в списке претендентов на пост детского омбудсмена есть еще одна фигура, чье выдвижение вызвало непонимание и удивление – спикер ЗакСа Вячеслав Макаров предложил отдать должность Юлии Шик. Женщине, имеющей небольшой опыт работы в банковской сфере и,по данным СМИ, занимающейся в ЗакСе с 28 апреля 2018 года делопроизводством.

Обсуждение абсурдности ситуации на этом бы может и закончилось, если бы не одно «но». Макаров использует все имеющиеся возможности, чтобы продвинуть Шик на должность омбудсмена, надавливая на внутренние структуры парламента и оттесняя конкурентов. Издание «Фонтанка» сообщило, что Анна Митянина не прошла обязательную проверку юридического управления парламента города на соответствие требованиям. Специалисты отметили формальное отсутствие некоторых подписей, а также заявили о не предоставлении сведений о доходах и отсутствии данных, подтверждающих наличие у Митяниной опыта по решению проблем детей. На этом основании юристы подготовили заключении, в котором обозначили - «однозначный вывод» о пригодности вице-губернатора к работе омбудсмена «не представляется возможным». По данным источника «Фонтанки», у юристов не было претензий к секретарю и делопроизводителю Юлии Шик.

Макаров помогает строить любовнице карьеру

Это обстоятельство выглядит очень странно, так как журналисты ранее выясняли: Шик – сама не без греха. «Новая Газета» годом ранее публиковала материал, в котором отмечала, что Юлия при устройстве на работу в ЗакС не предоставила информацию о своей компетенции и сведения о доходах в полном объеме. Работница парламента не могла прокомментировать этот нюанс при общении с сотрудниками СМИ. Но это обстоятельство не помешало юристам Заксобрания признать Шик соответствующей требованиям занимаемой должности, а сейчас не найти проблем для выдвижения на пост детского омбудсмена.

По сведениям СМИ, «выборочная слепота» юридического управления, а так же инициативность Макарова объясняется просто. Юлия Шик – любовница спикера Заксобрания, а также бывшая жена директора Музея стрит-арта Андрея Зайцева. К семье последнего у парламентария личные счеты: Макаров стремится отобрать у отца экс-мужа Завод слоистых пластиков. Поэтому здравый смысл и назначение на должность профессионала - отходят на второй план, а во главу угла ставятся личные отношения и бизнес-интересы.

Напомним, в Российской Федерации существует уголовная норма за использование и злоупотребление должностными полномочиями ради извлечения личной выгоды. Ответственность установлена статьей 201 УК РФ.