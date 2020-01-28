СМИ: При крушении самолета США в Афганистане погиб куратор ликвидации Сулеймани

В результате катастрофы американского военного самолета в Афганистане мог погибнуть высокопоставленный офицер ЦРУ США Майкл Д'Андреа, который курировал атаку на иранского генерала Касема Сулеймани.

Информацию распространило иранское агентство Mehr со ссылкой на источники в российской разведке, пишет "МК". Комментариев от американской стороны пока не последовало.

27 января появилось сообщение о крушении самолета с 83 пассажирами на борту. Он якобы совершал перелет по маршруту Герат – Кабул и упал над территорией гористого района Дех Як в провинции Газни, контролируемой талибами.

Американские военные подтвердили, что разбился самолет США Bombardier E-11A. Однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.

Ответственность за крушение самолета взяло на себя движение "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По данным террористов, в самолете находились американские военнослужащие высокого ранга.