09 Августа 2020
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Происшествия Пермский край
деньги в руках (2011) | Фото:яндекс

В Перми мошенник подобрал на земле бумагу с паспортными данными и взял по ним кредит

Предприимчивому жителю Перми грозит срок за мошенничество с получением микрозайма, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления МВД.

В полицию обратилась обладательница паспорта, которой пришло сообщение о том, что она просрочила платеж по микрокредиту. Якобы в ноябре 2018 г. она оформила займ в 6 тыс. руб. и была должна уже 18,3 тыс. руб. – помимо основного долга "набежали" проценты в сумме 12 тыс. руб., а также пени в 300 руб. за просрочку платежа.

Полицейские, разбираясь в ситуации, выяснили, что аферу мог провернуть 31-летний мошенник, житель Пермского района. По его словам, он, гуляя по Комсомольскому проспекту Перми, нашел на асфальте бумагу, на которой были написаны паспортные данные пострадавшей. По ним он якобы и оформил микрозайм, который потратил на свои нужды. Ему грозит ответственность по уголовной статье "Мошенничество".

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В Перми мошенник подобрал на земле бумагу с паспортными данными и взял по ним кредит

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Теги: микрокредит, займ, паспортные данные



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