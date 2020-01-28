Организатору экологического пикета в Челябинске грозит штраф за использование микрофона и колонок

Одного из организаторов экологического пикета Андрея Костенко могут оштрафовать за использования звукоусиливающей аппаратуры на протестной акции. На общественника составлен административный протокол, передает корреспондент Накануне.RU.

"Массовое мероприятие, организованное нами 25 января, не заканчивается. По факту использования звукоусиливающей аппаратуры в отношении меня составлен протокол об административном правонарушении и мне грозит штраф от 10 до 20 тыс. рублей", - сообщил Андрей Костенко.

Эко-активисту грозит административная ответственность за нарушение установленного порядка организации либо проведения пикетирования (ч.1. ст. 20.2 КоАП РФ). В протоколе отмечается, что организатором не обеспечено соблюдения условия проведения пикета. Так, в ходе пикетирования была использована звукоусиливающая аппаратура в виде микрофона и звукоусиливающих колонок, что повлекло нарушение требований закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях".

Добавим, что теперь Андрею Костенко грозит штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

Напомним, 25 января около 300 человек приняли участие в экологическом пикете. На протестную акцию пришла и глава города Наталья Котова с чиновниками мэрии. Участники собирали подписи под резолюцией с требованием пересмотреть решение о строительстве детского хирургического корпуса в городском бору, улучшить качество водопроводной воды, разработать план по высадке зеленых насаждений и обеспечить город качественной уборкой. Не обошлось и без потасовки.