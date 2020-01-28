09 Августа 2020
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аэропорт взлётно-посадочная полоса впп (2018) | Фото: Накануне.ru

"Победа" пригрозила уйти из двух аэропортов Вексельберга из-за повышения стоимости обслуживания

Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") может отказаться от полетов в аэропорты Ростова-на-Дону и Самары (входят в холдинг "Аэропорты регионов" Виктора Вексельберга).
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Недовольство лоукостера вызвал рост стоимости обслуживания в указанных аэропортах, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в группе "Аэрофлот".

По зимнему расписанию, которое действует до 31 марта, "Победа" летает из Ростова и Самары в Москву и Санкт-Петербург, в апреле компания хотела сохранить эти направления и добавить рейсы между Самарой и Сочи, сказал собеседник агентства. На сайте компании билеты в Ростов и Самару не продаются.

Тарифы на обслуживание авиакомпаний в Платове (Ростов-на-Дону) ФАС утвердила в 2017 году, в Курумоче (Самара) - в 2018 году и в обоих случаях их утвердили на несколько лет вперед с ежегодной индексацией.

Представитель "Аэропортов регионов" заявил, что "дело не в росте тарифов". "Авиакомпания "Победа" пользовалась программой скидок, которые аэропорт предоставляет авиакомпаниям при открытии новых маршрутов и наращивании пассажиропотока. В последний год "Победа" не выполняла данные условия, а после закрытия для полетов Грузии транзитный пассажиропоток "Победы" и вовсе стал сокращаться. В результате действие скидок прекратилось", - сказал он.

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"Победа" пригрозила уйти из двух аэропортов Вексельберга из-за повышения стоимости обслуживания

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Теги: победа, аэропорты регионов, самара, ростов-на-дону



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Ранее 19.02.2020 05:31 Мск СМИ: Холдинг Вексельберга в разы поднимет тарифы в аэропорту Петропавловска-Камчатского

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