Глава "ЛУКОЙЛа" рассказал Путину о работе компании и пригласил в Когалым на форум моногородов

Президент Владимир Путин провел встречу с главой "ЛУКОЙЛа" Вагитом Алекперовым. Во время разговора прозвучала сумма средней зарплаты в организации, а также информация о том, что компания заплатила в ушедшем году рекордный налог. Президент принял предложение главы компании провести в Когалыме совещание по развитию моногородов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"Год достаточно удачный. У нас Крайний Север, в среднем, зарплата получается больше 65 тыс. руб. Это в среднем, потому что и юг есть. Самое главное, мы в этом году поставили рекорд – 1,3 трлн руб. налогов. Сейчас мы готовим новую стратегию развития, и за ближайшие 10 лет инвестиции могут составить более $ 100 млрд, в первую очередь в российские проекты", - сказал Алекперов.

Компания продолжает свое экономическое развитие на Каспии.

"Мы сейчас приступаем к активному освоению балтийского шельфа. Мы утвердили новую программу развития газонефтехимии на наших действующих предприятиях, чтобы все «хвосты», полуфабрикаты объединить и сделать конечную продукцию для того, чтобы был экспортный потенциал", - сказал Алекперов.

В ответ президент отметил, что "помнит предприятие "ЛУКОЙЛа" на Каспии", назвав его "классным".

"Оно развивается, мы гордимся этим предприятием. У нас Балтика, Каспий, новые объекты. Всё это абсолютно под контролем, работает, и уже третья очередь Филановского месторождения – тот объект, который Вы запускали. Это уже новое поколение платформ, которые позволяют безлюдное производство. Глубина – около 25 м, но мы уже сегодня работаем, и на 800 можем работать, и на 1200, в Западной Африке", - сказал Алекперов.

Он отметил "уникальное окно возможностей, которое появилось у нас после саммита в Сочи", который Путин провел с африканскими государствами.

"Мы действительно сейчас достаточно активно в Западную Африку входим, уже в три страны вошли, сейчас ещё четыре страны предлагают нам совместную работу. Такого никогда не было. Этот саммит дал толчок для того, чтобы российские компании сегодня имели такие возможности, как работать на одном из самых перспективных рынков. Это Западная Африка", - сказал бизнесмен.

Алекперов рассказал президенту, что "сейчас в Когалыме строится филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета".

"Уже в этом году идёт приём на первый курс, чтобы к его вводу уже третьекурсники переехали в Западную Сибирь. Мы сделали объединение нашего научно-технологического института, который проектную работу выпускает, и Пермского университета. Сделали общую структуру. Здесь студенты не только учатся, но и работают, получают за это деньги, делают реальные проекты", - добавил Алекперов.

Он напомнил, что в этом же базовом для компании городе заработал филиал Малого театра.

"Начинали с двух дней, субботы и воскресенья. Сегодня – четыре дня. Из Сургута, Ноябрьска, Лангепаса, Покачи люди едут, четыре дня в неделю загрузка полностью. В воскресенье ещё детские спектакли. Сейчас мы договорились, подписали соглашение о том, что Русский музей выйдет туда же, мы готовим помещение, потому что всё-таки это моногорода, в них сегодня есть потребность в том, чтобы приобщиться к культуре. Я бы хотел Вас пригласить посетить Когалым, провести там совещание по развитию моногородов, по взаимоотношению между крупными корпорациями и региональной властью на примере, допустим, какого-то моногорода в Западной Сибири", - подытожил Алекперов.

Путин принял предложение Алекперова.