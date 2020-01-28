Бразильские власти разрешили Boeing купить компанию Embraer

Бразильский антимонопольный орган одобрил покупку корпорацией Boeing компании Embraer.

Под контроль американской компании может перейти 80% подразделения Embraer, производящего коммерческие гражданские самолеты в сегменте 70-150 кресел. Стоимость сделки - $4,2 млрд.

Приобретение позволит Boeing выйти на рынок региональных самолетов и бизнес-джетов и составить конкуренцию Bombardier и Airbus.

Сделка Boeing-Embraer пока не одобрена европейскими антимонопольными органами, их решение должно быть вынесено до 30 апреля этого года.