09 Августа 2020
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Экономика За рубежом
Самолет Embraer Е195-Е2 (2019) | Фото: Накануне.RU

Бразильские власти разрешили Boeing купить компанию Embraer

Бразильский антимонопольный орган одобрил покупку корпорацией Boeing компании Embraer.

Под контроль американской компании может перейти 80% подразделения Embraer, производящего коммерческие гражданские самолеты в сегменте 70-150 кресел. Стоимость сделки - $4,2 млрд.

Приобретение позволит Boeing выйти на рынок региональных самолетов и бизнес-джетов и составить конкуренцию Bombardier и Airbus.

Сделка Boeing-Embraer пока не одобрена европейскими антимонопольными органами, их решение должно быть вынесено до 30 апреля этого года.

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Бразильские власти разрешили Boeing купить компанию Embraer

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Теги: бразилия, Boeing, Embraer, сделка



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