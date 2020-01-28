Очевидцы сообщили о пожаре на подлодке в Северодвинске. Появились данные о скачке уровня радиации

На судоремонтном завода "Звездочка" опровергли информацию о произошедшем на предприятии пожаре.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на очевидцев сообщила, что на подводной лодке, находящейся на "Звездочке", произошло возгорание.

Однако в пресс-службе РБК заявили, что никаких происшествий на территории завода нет, предприятие работает в обычном режиме.

Между тем, сегодня власти Северодвинска, где расположено предприятие, сообщили, что одним из датчиков было зафиксировано повышение радиационного фона. Позже в городской администрации, однако, заявили о том, что сигнал был ложным.

Напомним, 8 августа в Нёнокса, который находится под Северодвинском, произошел взрыв жидкостного ракетного двигателя при военных испытаниях на полигоне ВМФ, в результате пять человек погибли на месте, еще двое скончались в больнице.

После ЧП датчики в Северодвинске зафиксировали превышение уровня радиации в течение 20 минут. Максимальное достигнутое значение 2 микрозиверта в час, при аварийной отметке в 0,6 микрозиверта в час. Радиационный фон быстро пришел в норму - 0,3 микрозиверта в час.

Дополнительные исследования Росатома и МЧС показали, что регистрируемые уровни не представляли риска для здоровья населения, особых мер радиационной защиты не требовалось.