Глава Индустриального района Перми рассказал, как можно было избежать трагедии в хостеле "Карамель"

Глава Индустриального района Перми Александр Иванов выступил перед депутатами пермской гордумы с отчетом по трагедии, произошедшей в пермском хостеле "Карамель", расположенном по адресу ул. Советской Армии, 21, передает корреспондент Накануне.RU.

Он раскрыл депутатам подробности произошедшей на прошлой неделе трагедии, в частности, отметил, что среди эвакуированных постояльцев мини-отеля был еще один ребенок - он не пострадал.

"Если говорить о том, как можно было бы предотвратить и что сделать в перспективе для избежания подобного рода трагедий... Мы знаем, что в настоящее время Жилищный кодекс позволяет размещение отелей, хостелов в нежилых помещениях. В жилых запрещено, но, как ни странно, в нежилых, подвальных разрешено. Если бы такие поправки были сделаны, то подобного рода трагедий можно было бы избежать. Что касается полномочий пожнадзора. В полномочиях пожнадзора выписать представление на устранение нарушений со сроком на три месяца, полгода, либо год. Сотрудник используя свои полномочия, позволил, в течение года устранять подобные нарушения. Если бы законодательство было жестче, можно было бы регламентировать выдачу предписаний на срок не более трех месяцев для устранения нарушений. После пожнадзор был бы вправе обратиться в суд для устранения нарушений", - высказался Александр Иванов.

Отметим, что ранее в беседе с корреспондентом Накануне.RU президент Ассоциации малых гостиниц и хостелов Екатеринбурга Владимир Окуньков, отметил, что такой запрет уже существует - он прописан в ГОСТах, в требованиях к размещению отелей, хостелов и гостиниц.

Дмитрий Самойлов отметил, что сейчас в Перми отрабатывается перечень гостиниц, хостелов и отелей, которые находятся в подвальных, полуподвальных помещениях.

"У нас очень жесткие сроки. Первая декада февраля. Поручение Субботину и Агееву подготовить реестр объектов, вблизи которых расположены магистральные сети. Выработать и организовать комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ЧС", - высказался мэр.

Также парламентарии задали свои вопросы и высказали предложения. Парламентарии указали на то, что только этот дом регулярно топило, при этом проблема с теплосетями актуальна для всего города. В частности, депутат гордумы Валерий Шептунов отметил, что необходимо составить так называемую "дорожную карту" с выявлением недостатков, определения затрат, годов укладки магистралей, в независимости от того, кто ими распоряжается.

Напомним, в ночь на 20 января в подвале жилого дома произошло затопление горячей водой. Погибли пять человек, в том числе ребенок. Известно, что они пытались спастись, однако не смогли сделать это. Три человека госпитализированы, еще трое, в том числе два спасателя, от госпитализации отказались.

В рамках расследования гибели постояльцев выяснилось, что одно из подразделений краевого управления МЧС еще в феврале 2019 г. нашло нарушения, которые должны были стать основанием для закрытия хостела. Никаких мер для закрытия "Карамели" предпринято не было. По факту халатности, повлекшей смерть двух и более лиц, допущенной сотрудниками краевого управления МЧС, возбуждено уголовное дело. Сотрудник Госпожнадзора Разиф Исмакаев отправлен под подписку о невыезде.