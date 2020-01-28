09 Августа 2020
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Общество Челябинская область
пешеходная зона (2020) | Фото: yandex.ru

Мэрия Челябинска: На улице 40 лет Победы будет пешеходная зона

В Челябинске на улице 40 лет Победы от Братьев Кашириных до Университетской набережной будет пешеходная зона, об этом в своем Telegram-канале рассказал руководитель пресс-службы администрации города Владимир Сафонов.

Ранее некоторые СМИ написали, что администрация города вместо запланированного на этом месте сквера планирует сделать автомобильную дорогу.

"Она называется в документации транспортно-пешеходная лишь потому, что там расположены въезды во дворы. Согласно градостроительному регламенту, на этом участке могут быть расположены только скверы, парки, бульвары и набережные", - пояснил Сафонов.

Глава Челябинска Наталья Котова еще в августе прошлого года пообещала жителям, что на том месте будет пешеходная зона. Ее благоустроят к 2021 году. Сафонов отметил, что проект реконструкции пока не готов.

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Мэрия Челябинска: На улице 40 лет Победы будет пешеходная зона

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Теги: 40 лет Победы, пешеходная зона, Челябинск, Владимир Сафонов



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