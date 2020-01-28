Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из "Единой России"

Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из "Единой России", сообщает РИА Новости со ссылкой на секретаря генсовета партии Андрея Турчака. Решение было принято президиумом генсовета.

Ранее СМИ сообщили что Игнатьев, оскандалившийся в течение недели два раза, уйдет в отставку, решение об этом уже принято. Отставка, якобы, состоится или на этой, или на следующей неделе.

Михаил Игнатьев руководит республикой с 2010 года, в настоящее время дорабатывает свой второй срок. Его полномочия истекают в сентябре 2020 года.

Отставке Игнатьева предшествовали два публичных скандала. Во время выступления 18 января, приуроченного ко Дню печати, глава республики заявил, что некоторые журналисты и блогеры приезжают в Чувашию из разных регионов и начинают "писать, не знаю, о чем и о ком". "Лишь бы, значит, заработать на разных схемах. Поэтому нужно четко обозначить: надо их мочить, как в народе говорят", — подчеркнул Игнатьев.

Впоследствии он извинился за свои слова, заявив, что "смысл его речи был в другом, но, как бывает обычно, все передернули и переиначили", и добавив, что всегда "корректно относился к журналистам, которые критикуют, корректно подают статьи".

23 января Игнатьев вручал ключи от пожарных машин сотрудникам МЧС. После мероприятия в сети появилось видео, на котором глава региона, как писали местные СМИ, "заставил офицера МЧС прыгать за ключами на вручении пожарных машин".

В понедельник партийная комиссия по этике рекомендовала исключить Игнатьева из рядов "Единой России". Замсекретаря генсовета партии власти Евгений Ревенко назвал действия Игнатьева унижением чести и достоинства офицера.

Отставка Игнатьева была запланирована еще до публичных скандалов, рассказали изданию два близких к администрации президента источника. Полноценно руководить регионом во время нового срока чувашскому главе могло помешать состояние здоровья, пояснил один из них. У Игнатьева низкие рейтинги, что тоже сыграло свою роль.