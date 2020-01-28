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Общество Свердловская область
метрополитен, вагоны метро (2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбург прибыла новая партия модернизированных вагонов для городской подземки

В Екатеринбург прибыла очередная партия из восьми вагонов для городской подземки, прошедших модернизацию. Об этом Накануне.RU сообщили в ЕМУП "Метрополитен".

Модернизация проводилась в филиале "Метровагонмаш-СПБ" АО "Метровагонмаш". После проведения пуско-наладочных работ, настройки и испытаний все вагоны выйдут на линию для перевозки пассажиров.

В начале февраля состоится отправка на модернизацию следующих восьми вагонов модели 81-717.5/81.714.5. А к концу августа планируется окончание модернизации всех вагонов данной модели из парка метро Екатеринбурга.

Станция метро "Площадь 1905 года"(2019)|Фото: Накануне.RU

Напомним, старые вагоны метро уральской столицы были направлены на модернизацию прошлой весной. Из-за этого в городской подземке увеличилась стоимость проезда.

"Горожане за увеличенный тариф получают сразу подвижной состав", - заявлял мэр Александр Высокинский. В ноябре прошлого года он проверил обновленные вагоны лично.

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В Екатеринбург прибыла новая партия модернизированных вагонов для городской подземки

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Теги: метро, вагоны, модернизация, Екатеринбург



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