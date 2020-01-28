В Кремле назвали оскорбительными слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Москва категорически не согласна с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о "виновности" СССР в начале Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, во время визита в Польшу Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны, что и позволило нацистам осуществить холокост евреев. То есть косвенно возложил ответственность на СССР еще и за холокост. Зеленский назвал это "сговор тоталитарных режимов".

Представитель Кремля отметил, что позиция Киева в этом вопросе созвучна позиции властей Польши.

Обвинения Зеленского в адрес СССР оскорбительны не только для россиян, но и для всех жителей СНГ, добавил Песков.

По его словам, это вряд ли "сочетается с верой и убеждением миллионов украинцев, которые так же с оружием в руках воевали с фашистами", передает "Интерфакс".

Заявление украинского президента Кремль считает ошибочным и оскорбительным, добавил Песков.

Напомним, Зеленский, как и президент Польши Анджей Дуда, на днях не прибыл на форум в Израиле, посвященный 75-й годовщине освобождения Освенцима, хотя приехал в эту страну.