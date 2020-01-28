Число лиц, принятых в гражданство РФ, в 2019 году выросло в два раза

Число лиц, в отношении которых было принято решение о приобретении гражданства РФ, в 2019 году увеличилось почти в два раза. В прошлом году новыми гражданами РФ стали 498 тыс. человек, в то время как годом ранее было 269 тыс. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

В то же время количество оформленных иностранным гражданам видов на жительство, разрешений на временное проживание, разрешений на работу сократилось на несколько процентов, что связано с упрощенным порядком приема в гражданство жителей ДНР и ЛНР.

Начальник ГУ по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова сообщила "Известиям", что из 498 тыс. принятых в гражданство РФ около 300 тыс. - это граждане Украины. Из которых, в свою очередь, 227 тыс. - из республик Донбасса.

Интересно, что прирост количества случаев приема в гражданство РФ за год составил 229 тыс., то есть почти совпал с количеством вступивших в гражданство жителей ДНР и ЛНР.

По словам Казаковой, уже готов ряд других законопроектов об упрощении процедуры приобретения гражданства РФ для жителей Украины и Белоруссии. В частности, их освободят от собеседования, которое проводится для признания носителями русского языка.