Украинский "Южмаш" закупает алюминий для американских ракет в России

Украинская компания "Южмаш" (Днепр) не менее двух лет закупает алюминий для производства ракет в России. Пикантность ситуации в том, что некоторые изделия "Южмаша" поставляются в США – для производства американских ракет "Антарес". Самый свежий контракт заключен 15 января 2020 года, пишет РБК.

Поставщиком с российской стороны на этот год является компания "Альфа-металл", она должна поставить 89 тонн алюминиевого проката, сумма контракта составляет 110 млн руб.

В контракте от 2020 года не указано предназначение металла. Однако в контракте 2019 года прописано, что он должен быть использован для изготовления ракет-носителей Taurus II американской компании Orbital (является частью американской корпорации Northrop Grumman). В контракте поясняется, что в соответствии с конструкторской документацией, для производства ракеты должен использоваться именно российский металл, отвечающий стандартам качества, принятым в Российской Федерации.

В контракте 2019 года местом вывоза выполнением работ и оказанием услуг был указан подмосковный город Реутов, улица Гагарина, д. 33. По этому же адресу расположено АО "ВПК "НПО машиностроения", входящее в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение". Эта ракетно-космическая компания находится под санкциями Украины.