09 Августа 2020
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Спорт За рубежом
Де’Аарон Фокс (2020) | Фото: twitter.com/sportsru

В НБА игрок за 4 секунды до конца встречи перевёл её в овертайм, умышленно смазав штрафной

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) произошёл необычный, зрелищный эпизод.

Во встрече между "Сакраменто Кингз" и "Миннесотой Тимбервулвз" разыгрывающий "Сакраменто" Де’Аарон Фокс сравнял счёт за 4 секунды до конца основного времени. К этому времени гости отставали на 2 очка (117:119), а Фокс готовился выполнить штрафной бросок.

Напомним, что в баскетболе за реализованный штрафной бросок с линии засчитывается одно очко, в то время как результативный розыгрыш с игры приносит два очка.

На штрафном Фокс умышленно бросил в дужку кольца, подобрал отскочивший к нему мяч и реализовал лэй-ап (двухочковый бросок, совершаемый из-под кольца), пишет портал sports.ru. Таким хитрым и умелым способом он сумел принести для своей команды максимальную выгоду в данной ситуации.

В итоге "Кингз" сумели одержать победу в дополнительной пятиминутке со счётом 133:129, а Фокс завершил встречу с 22 очками, 8 передачами и 7 подборами.

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В НБА игрок за 4 секунды до конца встречи перевёл её в овертайм, умышленно смазав штрафной

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Теги: Де’Аарон Фокс, Сакраменто, НБА, штрафной бросок, лэй-ап



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