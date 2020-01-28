Депутаты пермской гордумы раскритиковали мэрию из-за транспортного коллапса на участке Пермь I - Пермь II

Вопрос закрытия участка Горнозаводской ветки от станции Пермь I - Пермь - II был поднят на сегодняшнем заседании пермской гордумы, предает корреспондент Накануне.RU.

Тему затронули депутат Геннадий Сторожев и Дмитрий Малютин время обсуждения транспортной реформы. Сторожев отметил, что считает ненужным закрытие участка железной дороги, и заменой движения электричек кучей автобусов.

"Для чего это нужно? Для освобождения доступа к набережной? никогда в это не поверю. Доступ к набережной зависит не от наличия или отсутствия железной дороги, а от рельефа", - заявил Сторожев.

Высказывания первого вице-спикера думы Дмитрия Малютина были куда более предметными. Он отметил, что в начале декабря прошлого года депутаты приняли участие в выездном заседании градостроительного комитета и специально заехали на "Пермь I".

"Вчера был первый день, когда люди воспользовались автобусным сообщением, потому что вчера ветка была закрыта. И немедленно, вчера же, пошла негативная реакция. А мы, к сожалению, так и не получили от администрации ответы на свои декабрьские вопросы", - высказался депутат.

В частности, он озвучил, что ему непонятно, как от станции Пермь I до остановки у завода Шпагина добираться маломобильным гражданам.

"Нам отвечали, что это можно сделать напрямую, минуя надземный, непонятный, скользкий переход, который обслуживает РЖД. Мы говорили: подготовьтесь, как только остановитесь, сделайте замощение здесь. И пусть маломобильные пройдут, не лезут через мост этот горбатый. Сделано это? Нет! Второе - как развивается ситуация с пропускной способностью путепровода? Нам говорили про ограничения по массе и так далее. Большие автобусы там ходить не могут. Как вы их сейчас перемещаете на каких-то маленьких. Точно знаю, что вчера одна волна электричек не была обеспечена транспортом. Попала в то, что транспорта не было. Кроме того, вопрос с навигацией. Навигация появилась, только когда комитет приехал. Люди выходят они понимают куда идти?" - раскритиковал организацию автобусного сообщения депутат.

Напомним, с 27 января закрыто движение поездов на участке Горнозаводской ветки между станциями Пермь I - Пермь II. Краевые власти намерены выкупить эту дорогу и организовать здесь движение скоростного трамвая.

Закрытие движения электрички на этом участке связано с планами открыть доступ к набережной, реконструкция которой завершится к 300-летию Перми. Проект преобразования был поддержан президентом РФ Владимиром Путиным во время визита в краевую столицу в 2017 г. В районе железнодорожного вокзала "Пермь-II", вблизи которого расположен Пермский государственный научно-исследовательский университет, власти планируют убрать железнодорожную насыпь, а на этом месте создать "образовательную, спортивную и досуговую инфраструктуру".

Перед закрытием движения, власти Перми в разы увеличили число автобусов, которые будут перевозить пассажиров, но, как показал вчера утренний мониторинг - этого оказалось недостаточно: люди по-прежнему жалуются на тесноту, неудобство, медлительность транспорта. Сегодня утром одна из пассажирок электрички предложила чиновникам прокатиться вместе с ними в переполненной маршрутке.

Накануне было принято решение еще раз увеличить количество транспорта.

Отметим, что жители Перми пытаются оспорить приказ Минтранса РФ в суде. Был подан коллективный иск в Свердловский районный суд.